Компания заинтересована в поставках от ChangXin Memory Technologies, находящейся в чёрном списке США

Корпорация Apple добивается от администрации президента США разрешения на закупку микросхем памяти у китайской компании ChangXin Memory Technologies (CXMT), которая внесена Пентагоном в список предприятий, связанных с оборонным сектором Китая. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники. Источник изображения: ChatGPTПо данным издания, Apple пытается снизить растущее давление на свой бизнес, вызванное стремительным удорожанием микросхем памяти. Цены на этот компонент резко выросли на фоне бума искусственного интеллекта (ИИ) и масштабного строительства дата-центров, что привело к дефициту на мировом рынке. По этой причине компания уже была вынуждена повысить стоимость iPad и MacBook.

Источники Financial Times утверждают, что Apple начала консультации с Министерством торговли США более месяца назад и также провела переговоры с другими представителями администрации в Вашингтоне. Компания рассчитывает получить гарантии, что сотрудничество с CXMT не приведёт к дополнительным ограничениям в будущем. При этом официальных комментариев от Белого дома, Apple и самой CXMT пока не поступало.

Ситуация отражает сложное положение, в котором оказались крупнейшие американские технологические компании. С одной стороны, они стремятся сократить расходы и обеспечить стабильные поставки компонентов, с другой – вынуждены учитывать ужесточение политики Вашингтона в отношении китайской полупроводниковой отрасли.