Корпорация Apple добивается от администрации президента США разрешения на закупку микросхем памяти у китайской компании ChangXin Memory Technologies (CXMT), которая внесена Пентагоном в список предприятий, связанных с оборонным сектором Китая. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники.По данным издания, Apple пытается снизить растущее давление на свой бизнес, вызванное стремительным удорожанием микросхем памяти. Цены на этот компонент резко выросли на фоне бума искусственного интеллекта (ИИ) и масштабного строительства дата-центров, что привело к дефициту на мировом рынке. По этой причине компания уже была вынуждена повысить стоимость iPad и MacBook.
Источники Financial Times утверждают, что Apple начала консультации с Министерством торговли США более месяца назад и также провела переговоры с другими представителями администрации в Вашингтоне. Компания рассчитывает получить гарантии, что сотрудничество с CXMT не приведёт к дополнительным ограничениям в будущем. При этом официальных комментариев от Белого дома, Apple и самой CXMT пока не поступало.
Ситуация отражает сложное положение, в котором оказались крупнейшие американские технологические компании. С одной стороны, они стремятся сократить расходы и обеспечить стабильные поставки компонентов, с другой – вынуждены учитывать ужесточение политики Вашингтона в отношении китайской полупроводниковой отрасли.