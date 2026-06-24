По этому делу британцы могут получить компенсацию на сумму до 77 фунтов стерлингов

В Великобритании антимонопольный трибунал разрешил продолжить коллективный иск против Apple, связанный с облачным сервисом iCloud. Иск охватывает примерно 40 миллионов британских пользователей, которые пользовались сервисом с ноября 2018 года по июнь 2026 года, а общая сумма претензий составляет около 4 миллиардов долларов. Источник изображения: Reuters

URL изображенияИск подала Ассоциация потребителей «Which?», занимающаяся защитой потребительских прав в Великобритании, которая обвиняет Apple в злоупотреблении доминирующим положением на рынке в контексте облачных сервисов. Проще говоря, правозащитники считают, что компания фактически подталкивая владельцев iPhone и других устройств к использованию iCloud.

Which? считает, что такая практика ослабляла конкуренцию и приводила к росту цен на облачное хранение. Организация будет представлять интересы миллионов британских клиентов Apple в коллективном процессе. В случае успеха дела отдельные пользователи могут рассчитывать на компенсации до 77 фунтов стерлингов.

Apple отвергла обвинения и заявила, что считает претензии необоснованными. В компании подчеркнули, что клиенты не обязаны пользоваться iCloud, а на британском рынке доступны альтернативные облачные сервисы. Решение трибунала не означает победу истцов, но открывает путь к полноценному разбирательству. Судебный процесс, как ожидается, состоится в 2028 году.