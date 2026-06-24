Китайский суперкомпьютер LineShine впервые обошёл американский El Capitan

Китай впервые за три года возглавил мировой рейтинг суперкомпьютеров, обогнав США. Первое место заняла система LineShine, установленная в Национальном суперкомпьютерном центре в Шэньчжэне. Она использует чипы китайской разработки и стала символом стремления Пекина показать самостоятельность в сфере высокопроизводительных вычислений.

До недавних пор лидером в списке считался американский суперкомпьютер El Capitan, который располагается в Ливерморской национальной лаборатории. Он используется правительством США, в том числе для задач, связанных с поддержанием ядерного арсенала. Источник изображения: Reuters

URL изображенияПри этом некоторые эксперты всё-таки призывают не делать поспешных выводов, подчёркивая, что мировой рейтинг основан на тестах, которые исторически оценивают способность машин решать сложные научные задачи, например моделировать физические процессы. Крупные вычислительные мощности, пользующиеся спросом в области искусственного интеллекта (ИИ), в этот рейтинг не входят, хотя здесь у США явное превосходство. Если же проводить тесты, приближённые к ИИ, то LineShine занимает только четвёртое место в рейтинге. По этой причине эксперты считают, что если бы в рейтинг включали ИИ-системы – китайский суперкомпьютер не вошёл бы даже в пятёрку.

Тем не менее сам факт подачи китайской системы в рейтинг считают политически и технологически значимым. После нескольких лет американских экспортных ограничений Китай, вероятно, стремится показать, что способен развивать собственную вычислительную базу, несмотря на ограничения доступа к передовым чипам и оборудованию.