Обновление будет быстрым, а системные требования не изменились

Microsoft подтвердила подготовку Windows 11 версии 26H2, которая выйдет осенью 2026 года. Обновление не станет крупным релизом, фактически для пользователя поменяется лишь номер сборки и никакой масштабной переустановки ожидать не придётся. Источник изображения: ChatGPTКак сообщает Windows Latest, релиз ожидается примерно в октябре, хотя фактическое распространение может начаться в конце сентября. Для пользователей Windows 11 24H2 и 25H2 установка должна пройти быстро: обновление потребует одну перезагрузку и не принесёт заметных визуальных изменений. В будущем Microsoft можно привнести изменения в виде ежемесячных обновлений.

Системные требования также не меняются: если компьютер уже работает на Windows 11 24H2 или 25H2, он сможет перейти на 26H2. По-прежнему нужны минимум 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ накопителя и 64-битный двухъядерный процессор с частотой от 1 ГГц.

Windows 11 26H2 будет получать обновления вплоть до 2028 года, а корпоративная и учебная версия – до 2029 года, то есть в соответствии со стандартными сроками Microsoft.