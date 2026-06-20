Он переходит в Anthropic вслед за коллегой, перешедшим в OpenAI

Американский ученый Джон Джампер, один из ключевых исследователей Google DeepMind, уйдёт из компании и присоединится к ИИ-стартапу Anthropic. Об этом он сообщил в пятницу, назвав свой уход завершением почти девятилетнего этапа работы в лаборатории Google. Источник изображения: Reuters

URL изображенияДжампер известен как один из создателей AlphaFold – системы ИИ, которая предсказала структуры более 200 миллионов белков и ускорила исследования в биологии и медицине. В 2024 году он получил Нобелевскую премию по химии вместе с главой Google DeepMind Демисом Хассабисом и ученым Дэвидом Бейкером.

Переход Джампера стал очередным признаком ожесточенной борьбы за специалистов в сфере ИИ. Крупные технологические компании и стартапы, включая Alphabet, OpenAI и Anthropic, конкурируют за ведущих исследователей, способных ускорить разработку моделей нового поколения. Аналитики отмечают, что молодые ИИ-компании могут привлекать сотрудников меньшей бюрократией и более сфокусированной работой над передовыми системами.

Ранее Gemini AI покинул соруководитель и вице-президент ИИ-подразделения Google Ноам Шазир, который проработал в компании 25 лет. Он, в отличие от Джампера, предпочёл работу в OpenAI.