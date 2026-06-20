Компания пытается соответствовать ожиданиям индийских властей, которые подчёркивают важность защиты окружающей среды и ресурсов

Компания Amazon заявила о мерах по экономии воды в Индии на фоне растущего внимания к влиянию дата-центров на окружающую среду. Представители компании сообщили, что их деятельность в стране стала «водоположительными»: по их оценке, Amazon возвращает местным сообществам больше воды, чем потребляет в дата-центрах, офисах и складских комплексах. В компании утверждают, что достигли этого результата на год раньше плана. Источник изображения: ChatGPTСреди мер названы сокращение расхода воды на объектах, восстановление водосборных территорий и проекты по более эффективному орошению. Amazon также заявила, что не использует воду для охлаждения своих индийских дата-центров, хотя глобально стремится сделать дата-центры водоположительными к 2030 году.

Тема стала особенно чувствительной из-за быстрого роста инфраструктуры для искусственного интеллекта (ИИ). Крупные технологические компании, включая Amazon, Microsoft и Google, сталкиваются с критикой инвесторов и экологических активистов из-за ресурсов, необходимых для новых дата-центров. В Индии проблема острее: страна имеет около 18% населения мира, но лишь примерно 4% мировых запасов пресной воды. Давление усиливается на фоне сезонных дефицитов. В этом году ситуацию осложнили слабые муссонные дожди после сильного Эль-Ниньо. При этом Amazon продолжает расширяться в Индии и планирует вложить более 35 миллиардов к 2030 году, включая развитие ИИ-возможностей и экспорта.