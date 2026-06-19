Это необычная история для страхового бизнеса

Космические стартапы, работающие над идеей создания центров обработки данных (ЦОД) для искусственного интеллекта (ИИ) на орбите, начали искать страховку для будущих запусков. Речь идёт о новом и пока экспериментальном направлении, предусматривающем размещение вычислительного оборудования в космосе, что позволяет поддерживать её за счёт солнечной энергии. Источник изображения: Reuters

URL изображенияИнтерес к таким проектам вырос на фоне ИИ-бума и растущих энергозатрат обычных дата-центров. Среди компаний, которые изучают или продвигают орбитальные вычисления, называются Orbital, Starcloud, Lonestar Data Holdings и Cowboy Space. Некоторые из них уже ведут предварительные переговоры со страховыми игроками, чтобы понять, можно ли покрыть риски запуска, работы оборудования в космосе и возможной потери дорогостоящих систем.

Для страхового рынка это новая и сложная задача. Спутники и ракеты страхуют давно, но дата-центры в космосе отличаются от обычных космических аппаратов. В них будет дорогое и быстро устаревающее вычислительное оборудование, которое должно работать в условиях радиации, перепадов температур, космического мусора и ограниченной возможности ремонта.

Страховщикам также трудно оценить реальную стоимость таких объектов и вероятность аварий, потому что у отрасли почти нет реальной статистики. Пока рынок находится на ранней стадии: полноценный спрос на страхование, вероятно, появится только тогда, когда стартапы перейдут к реальным проектам с большим бюджетом.