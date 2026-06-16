Это затрагивает и других американских автопроизводителей

США усложнили продажи автомобилей от Ford и других автопроизводителей, которые собрали их в Китае. Автопроизводители вынуждены просить разрешение у американских властей, чтобы продолжать продавать в стране некоторые автомобили, собранные на китайских заводах. Причина – новые правила для так называемых «подключённых автомобилей», то есть машин с современным программным обеспечением, интернет-сервисами и системами сбора данных. Источник изображения: Reuters

URL изображенияFord уже обратился в Министерство торговли США за лицензией на импорт кроссовера Lincoln Nautilus. Эта модель производится в Китае, но продаётся на американском рынке уже несколько лет. В компании объяснили, что программное обеспечение для автомобиля разработано в США, однако устанавливается в машину на китайском заводе. Из-за этого модель попадает под новые ограничения.

Новые правила вводятся из соображений национальной безопасности. Власти США опасаются, что автомобили с китайским программным обеспечением или компонентами могут собирать чувствительные данные о водителях, маршрутах и работе систем автомобиля. Учитывая, установка американского программного обеспечения происходит в Китае – формально автомобили попадают под ограничения.

Ожидается, что в будущем меры будут усилены и автопроизводителям придётся получать больше разрешений или менять цепочку поставок в пользу сборки на территории США.