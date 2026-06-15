Рассматривается как полный запрет, так и ограничение отдельных функций

Правительство Великобритании, как ожидается, объявит о новых ограничениях в социальных сетях для детей младше 16 лет. Меры могут затронуть как доступ к крупнейшим платформам, так и отдельные функции, которые власти считают вызывающими привыкание и потенциально вредными для психического здоровья подростков. Источник изображения: Reuters

URL изображенияПремьер-министр Кир Стармер намерен усилить давление на технологические компании на фоне растущей в Европе обеспокоенности из-за влияния онлайн-среды на детей. Власти уже требовали от платформ внедрять проверку возраста, менять алгоритмы и ограничивать нежелательный контент.

Теперь обсуждаются более жёсткие шаги: от запрета доступа к основным соцсетям для детей до 16 лет до ограничений в игровых и других приложениях, включая запрет общения с незнакомцами. Поводом для новых мер стал и международный опыт.

Австралия ранее стала первой страной, которая ввела запрет на использование соцсетей для детей младше 16 лет, включая TikTok и YouTube. Вслед за этой страной ряд европейских государств начали вводить аналогичные меры, подчёркивая, что они получили отклик со стороны родителей и учителей.