ИИ-модели были запрещены США как слишком опасные

Высокопоставленные сотрудники Anthropic, специализирующиеся на технической составляющей, планируют провести встречу с представителями Белого дома, чтобы урегулировать спор с американскими властями, из-за которого были отключены модели искусственного интеллекта (ИИ) Fable 5 и Mythos 5. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на собственные источники. Источник изображения: Reuters

URL изображенияПо данным издания, технический персонал уже проводил онлайн-встречи с американскими властями. Теперь планируется очная встреча, в ходе которой, судя по всему, представители Anthropic постараются добиться разблокировки своих ИИ-моделей.

Anthropic изначально воздерживалась от релиза Mythos 5, аргументируя это тем, что ИИ-модели слишком опасная и может использоваться во вредоносных целях. После тщательного изучения компания опубликовала урезанную Fable 5, которая по-прежнему оставалась эффективна, но имела ряд ограничений и жёсткий бан-фильтр. Последнее не спало её от того, что США решили запретить ИИ-модель.

В Anthropic, вероятно, хотят вернуться доступ к Fable 5 обычным пользователям, а также Mythos 5 для крупных корпораций, которые уже интегрировали ИИ-модель для поиска уязвимостей в своих системах.