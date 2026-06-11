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Nacvark
В Xbox намечается масштабное сокращение сотрудников
Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники
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Компания Microsoft планирует объявить в следующем месяце о масштабных сокращения в своём игровом подразделении Xbox, которое занимается разработкой одноимённых игровых консолей. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Сокращение штата сотрудников станет первой крупной реструктуризацией после того, как Аша Шарма сменила Фила Спенсера на посту главы Xbox. Основной акцент уделяется сокращению расходов на маркетинг и другие подразделения.Источник изображения: ChatGPTBloomberg отмечает, что Microsoft столкнулась с ростом расходов Xbox и падением выручки, учитывая общий спад популярности игровых консолей. Последнее обусловлено в том числе повышением цен на консоли, которое происходили в ответ на рост стоимости микросхем памяти из-за активного развития искусственного интеллекта (ИИ).

В письме, которое приводит Bloomberg, Шарма утверждает, что Xbox потратила более 20 миллиардов долларов на контент, платформы и другие расходы, несмотря на падение годовой выручки почти на полмиллиарда долларов. По этой причине она видит необходимость в пересмотре портфеля продуктов Xbox.

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Стоит отметить, что в апреле Аша Шарма объявила о снижении цен на подписку Game Pass. Однако произошло это за счёт того, что из подписки убрали эксклюзивный предварительный доступ к новинкам серии Call of Duty.

#microsoft #xbox
Источник: bloomberg.com
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