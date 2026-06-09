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Nacvark
Panasonic запустит в США производство батарей для дата-центров к 2028 году
Компания делает ставку на инвестиции в продукцию, связанную с цепочкой поставок ИИ
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Компания Panasonic Energy планирует начать массовое производство аккумуляторных ячеек для дата-центров на заводе в американском штате Канзас. Запуск предприятия запланирован к 2028 году.

Проект станет частью более широкой инвестиционной программы Panasonic, сосредоточенной вокруг инфраструктуры искусственного интеллекта (ИИ). Большая часть инвестиций Panasonic Holdings направляется именно в подразделение Energy, которое занимается производство батарей, в том числе для производителя электрокаров Tesla.Источник изображения: ChatGPTРост спроса на аккумуляторы для дата-центров связан с быстрым развитием ИИ-сервисов, облачных вычислений и потребностью в стабильном энергоснабжении вычислительной инфраструктуры. Системы хранения энергии позволяют дата-центрам снижать риски перебоев, балансировать нагрузку и эффективнее использовать электроэнергию. 

Panasonic Energy также намерена построить третий завод в Мексике. Массовое производство на этой площадке также запланировано на 2028 год.

#сша #panasonic #дата-центр
Источник: reuters.com
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