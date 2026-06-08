Европейская компания выпускает передовое литографическое оборудование, без которого производство современных чипов невозможно

Илон Маск (Elon Reeve Musk) посетит закрытую технологическую конференцию ASML, где планирует обсудить свой проект по строительству крупных заводов по производству чипов Terafab. Европейская компания занимается производством передового литографического оборудования, необходимого для выпуска современных чипов. Источник изображения: ChatGPTASML рассматривает Terafab как «серьёзное начинание». Компания пригласила Маска рассказать о проекте, который связывают со SpaceX и Tesla. Цель Маска – обеспечить выпуск передовых чипов, необходимых для будущих ИИ-систем, роботов и космических дата-центров его бизнес-империи. Terafab предполагает строительство фабрики в США стоимостью не менее 55 миллиардов долларов.

Само выступление запланировано в виртуальном формате, но необычно то, что на него приглашают человека, напрямую не связанного с ASML. Маск уже успел назвать ASML «лучшей компанией в Европе», учитывая значимость этой компании для его проекта.

Как известно, проект Terafab направлен в первую очередь на удовлетворению внутренних нужд SpaceX и Tesla, а не производство чипов для продажи другим компаниям.