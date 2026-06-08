Компания хочет объединить в нём все свои ИИ-инструменты

OpenAI планирует самое масштабное обновление ChatGPT с момента появления сервиса в 2022 году. Компания хочет превратить чат-бот в многофункциональное приложение, объединяющее ИИ-агентов, инструменты для программирования, генерацию изображений и сторонние сервисы. Как сообщает Financial Times, обновление должно начать появляться в веб-версии и мобильных приложениях в ближайшие недели. Источник изображения: ChatGPTГлавный акцент будет сделан на продуктах, которые способны приносить больше выручки, прежде всего это программирование – Codex, инструмент для написания кода и создания программ по текстовым инструкциям.

При этом пока мало информации о том, что именно будет представляй из себя новый ChatGPT. Чат-бот уже обладает с широким функционалом, начиная от обычных текстовых подсказок, заканчивая генерацией фото и программного кода.

В настоящее время ChatGPT еженедельно пользуются примерно 900 миллионов активных пользователей, но 50 миллионов из них имеют платную подписку. OpenAI работает над тем, чтобы переводить свою аудиторию постепенно аудиторию на платные подписки. Те, кто уже имеет подписку и активно пользуется её возможностями для своего бизнеса, должны переходить на корпоративный формат, который приносит компании до 40% выручки.