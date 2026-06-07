Трамп подтвердили заинтересованность в приобретении компаний, специализирующихся на ИИ

Президент США Дональд Трамп (Donald John Trump) подтвердил, что Белый дом вёл переговоры с компаниями, специализирующимися на искусственном интеллекте (ИИ), о приобретении доли в их проектах. Заявление последовало после информации CNBC и Bloomberg о том, что Трамп хочет приобрести долю в OpenAI. Источник изображения: ChatGPTАмериканский президент отказался раскрывать конкретные компании, в приобретении которых заинтересованы США, но упомянул, что его интересуют те сделки, которые принесут выгоду и успех в области ИИ. Он добавил, что рассматривает концепции, в рамках которых части программного обеспечения могли бы быть предоставлены американской общественности, и американская общественность, по сути, стала бы партнёром этих компаний.

Несмотря на всё вышеперечисленное, конкретики пока мало. Однако правительство США при Трампе уже имело опыт приобретения доли в крупных технологических компаниях. В прошлом году Трамп объявил о приобретении 10% акций Intel, которая испытывала финансовые проблемы. О полной национализации коммерческих компаний путём выкупа всех их акций речи пока не идёт.