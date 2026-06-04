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Nacvark
Uber запустит на дорогах 500 автомобилей для сбора данных
Они будут использоваться для развития технологий роботакси
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Uber в 2026 году выведет на дороги 500 специально оборудованных электромобилей Hyundai Ioniq 5, которые будут собирать данные для разработки технологий автомного управления. Машины получат набор сенсоров, включая камеры, лидары и радары, а собранная информация будет использоваться партнёрами компании в сфере роботакси и беспилотных технологий.Источник изображения: ChatGPTПроект развивает направление, созданное для сбора и анализа дорожных данных в реальных условиях. По данным компании, парк таких автомобилей сможет накапливать до 1 миллиона километров высокоточных данных в месяц. Первые 50 машин должны выйти на дороги уже к лету, а полный парк планируется развернуть по всему миру до конца года.

Новые автомобили не предназначены для самостоятельного вождения. Их задача – фиксировать дорожную обстановку, поведение участников движения, разметку, сигналы светофоров и другие сценарии, необходимые для обучения систем автономного управления. Uber рассчитывает создать один из самых географически разнообразных массивов данных для беспилотного транспорта.

Для Uber это важный шаг после продажи собственного подразделения автономных автомобилей компании Aurora в 2020 году. Теперь компания делает ставку не на самостоятельную разработку роботакси, а на инфраструктуру, данные и партнёрства с компаниями вроде Waymo, Avride и WeRide. Такой подход может укрепить позиции Uber как платформы для будущих автономных перевозок.

#uber
Источник: techcrunch.com
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