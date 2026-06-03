Компания теперь рассчитывает создать квантовые компьютеры к 2029 году

Microsoft представила новый квантовый чип Majorana 2, при разработке которого компания использовала инструменты искусственного интеллекта (ИИ) для подбора и оптимизации материалов. Компания теперь рассчитывает создать квантовые компьютеры к 2029 году – в те же сроки, на которые ориентируется один из главных конкурентов, IBM. Источник изображения: Reuters

URL изображенияГлавное отличие Majorana 2 от предыдущей версии — переход на новый набор материалов. Вместо алюминиевых сверхпроводящих проводников, которые применяют многие конкуренты, Microsoft использовала свинец. В компании утверждают, что ИИ помог решить сложную технологическую задачу: встроить водорастворимый свинец в производственный процесс так, чтобы материал не разрушался при изготовлении чипа. По словам руководителя квантового подразделения Microsoft Джейсона Зандера, это дало улучшение отдельных показателей производительности примерно в 1000 раз.

Компания считает, что такая архитектура может ускорить создание устойчивых квантовых компьютеров, способных решать задачи в химии, медицине и кибербезопасности, с которыми не могут справиться классические суперкомпьютеры за разумное время. Впрочем, пока мало конкретной информации о Majorana 2.

Стоит также понимать, что квантовые компьютеры сами по себе являются профильной разработкой, полезной для решения определённых задач, поэтому они не представляют пользы для обычных потребителей.