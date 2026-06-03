Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Microsoft представила квантовый чип Majorana 2, созданный с помощью ИИ
Компания теперь рассчитывает создать квантовые компьютеры к 2029 году
реклама

Microsoft представила новый квантовый чип Majorana 2, при разработке которого компания использовала инструменты искусственного интеллекта (ИИ) для подбора и оптимизации материалов. Компания теперь рассчитывает создать квантовые компьютеры к 2029 году – в те же сроки, на которые ориентируется один из главных конкурентов, IBM. Источник изображения: Reuters
URL изображенияГлавное отличие Majorana 2 от предыдущей версии — переход на новый набор материалов. Вместо алюминиевых сверхпроводящих проводников, которые применяют многие конкуренты, Microsoft использовала свинец. В компании утверждают, что ИИ помог решить сложную технологическую задачу: встроить водорастворимый свинец в производственный процесс так, чтобы материал не разрушался при изготовлении чипа. По словам руководителя квантового подразделения Microsoft Джейсона Зандера, это дало улучшение отдельных показателей производительности примерно в 1000 раз.

Компания считает, что такая архитектура может ускорить создание устойчивых квантовых компьютеров, способных решать задачи в химии, медицине и кибербезопасности, с которыми не могут справиться классические суперкомпьютеры за разумное время. Впрочем, пока мало конкретной информации о Majorana 2.

Стоит также понимать, что квантовые компьютеры сами по себе являются профильной разработкой, полезной для решения определённых задач, поэтому они не представляют пользы для обычных потребителей.

#microsoft
Источник: reuters.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На КнААЗе им. Ю.А. Гагарина стартовало строительство нового корпуса для отработки самолётных систем
В термоядерном реакторе ITER успешно охладили 330-тонный сверхпроводящий магнит до -269°C
«Матрица» признана лучшим фильмом 90‑х годов для повторного просмотра
Авиационный специалист указал на потенциальные инженерные недостатки ЛМС-901 «Байкал»
Компания Apple выпустит умные очки не раньше 2027 года
AMD пришлось переделать Ryzen 7 5800X3D для возобновления производства
Ученые объяснили природу круглого объекта на дне Балтики
Инженер из Кирова предложил схему пассажирского самолёта с необычной компоновкой
ASUS представила 4,7-слотовую ROG Astral GeForce RTX 5090 Edition 20 с OLED-дисплеем и БП на 3 кВт
В России началось локализованное производство полимерных деталей экстерьера для автомобилей Belgee
AMD представила видеокарту Radeon RX 9070 GRE с 12 ГБ и 48 ядрами RDNA 4 за $549
AMD официально представила новый 8-ядерный процессор Ryzen 7 7700X3D на Computex 2026
Blue Origin провела самое сложное испытание лунного посадочного модуля Endurance
В России готовится к выпуску новый отечественный электромобиль
Samsung нарастила поставки телевизоров в первом квартале 2026 года на 8%
Загадочную вспышку 2019 года связали с первичной черной дырой массой в три Луны
Первые российские турбовинтовые самолёты Ил-114-300 получит Архангельская область
Casio готовит 17 новых часов G‑Shock: Luxe Black, ICERC Frogman и камуфляжные серии
Термосифонная система Noctua справилась с охлаждением AMD Ryzen 9 9950X3D не хуже СЖО
Citizen выпустила три механические модели часов с открытым механизмом

Популярные статьи

«Stellar Blade» — субъективное размышление на фоне игры
Как создать комфортабельное игровое место для ПК-геймера с возможностью вести стримы
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G14 (GU405A)
Рассматриваю проблемы проекта Installer-SH в разделе Issues на платформе GitHub
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter