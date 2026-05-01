Nacvark
Grok был частично обучен на ИИ-моделях ChatGPT
В этом признался сам владелец xAI Илон Маск (Elon Reeve Musk)

Основатель ИИ-стартапа xAI Илон Маск (Elon Reeve Musk) является одним из сооснователей компании OpenAI, которая стала лидером в своей отрасли. Сейчас Маск судится с руководством OpenAI, пытаясь закрепить за компанией статус некоммерческой организации, поскольку именно такой он её видел, когда предоставлял инвестиции и помогал в развитии.Источник изображения: ChatGPTВ ходе судебных разбирательств Маска спросили, правда ли, что xAI использовала методы дистилляции для обучения своих ИИ-моделей на базе ChatGPT. В ответ генеральный директор xAI сказал, что это распространённая практика среди компаний. На уточняющий вопрос, означает ли это утвердительный ответ, он ответил: «Частично».

Ситуация примечательна тем, что крупнейшие лидеры отрасли, такие как OpenAI, Anthropic и Google, пытаются противостоять дистилляции со стороны китайских компаний, обучающих своих ИИ-моделей на более совершенных западных моделях. Однако xAI сама перенимает опыт передовых ИИ-моделей, занимаясь дистилляцией, как поступают китайские компании.

При этом сложно обвинять Илона Маска и его компанию в чём-то, поскольку сама дистилляция не является незаконной. Хотя это ставит под сомнение достижения чат-бота Grok, который по-прежнему остаётся далёким от своих конкурентов.

#искусственный интеллект #илон маск #chatgpt #grok
Источник: techcrunch.com
