Nacvark
В Китае использовали тяжёлый БПЛА для доставки чая
Дрон весом 2 тонны за 37 минут преодолел 120 км, доставив партию чая в крупные города

В Китае прошли испытания тяжёлого электрического летательного аппарата (eVTOL), который впервые использовали для доставки свежего чая. Разработкой беспилотника CarryAll весом около 2 тонн занималась китайская компания AutoFlight.Источник изображения: AutoFlight
Полёт был организован в горной провинции Гуйчжоу, где традиционная логистика затруднена из-за сложного рельефа. Дрон перевёз партию чая на расстояние примерно 120 километров и справился с задачей примерно за 37 минут – значительно быстрее наземного транспорта. После воздушной доставки груз был передан на высокоскоростную железную дорогу, что позволило быстро отправить чай в крупные города.

Такая схема объединяет eVTOL и традиционный транспорт, ускоряя логистику от места выращивания чая до пунктов назначения. Представители AutoFlight считают, что подобные аппараты могут изменить систему доставки в труднодоступных регионах, особенно для скоропортящихся или срочных товаров, таких как чай, фрукты или медицинские препараты.

Китайские компании уже давно делают ставку на тяжёлые беспилотники, тестируя различные вариации для разных целей, включая гражданские. Одна из причин – сложный рельеф в отдалённых районах Китая.

#китай #бпла
Источник: interestingengineering.com
