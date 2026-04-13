Nacvark
«Росатом» рассматривает создание АЭС на Луне
Глава «Роскосмоса» добавил, что для промышленного освоения Луны необходимо больше электроэнергии

Генеральный директор «Росатом» Алексей Лихачёв, чьи слова приводит издание «КоммерсантЪ», заявил, что его ведомство рассматривает создание атомной электростанции (АЭС) на Луне мощностью значительно больше планируемых 10 кВт. Он подчеркнул, что для промышленного освоения естественного спутника Земли необходимо больше электроэнергии.Источник изображения: Gemini AIЧто касается АЭС, то потенциальный энергоблок должен иметь массу не выше 1,2 килограммов, а также быть предназначен к безотказной эксплуатации в течение 10 лет. Помимо прочего, необходимо учитывать другие особенности Луны – экстремальная температура (вплоть до -150°C в течение 2 недель), а также радиация и перегрузки.

Пока что «Росатом» работает лишь над небольшим энергоблоком мощностью 10 кВт, который является отправной точкой. В будущем же речь идёт о полноценной АЭС высокой мощности.

Заявление Алексея Лихачёва прозвучало на фоне активизации США своей лунной программы. Американские астронавты необходимо завершили 10-дневный облёт Луны, который является подготовкой к полноценной высадке человека на лунную поверхность для создания исследовательской базы.

#луна #аэс #росатом
Источник: kommersant.ru
Популярные новости

Google удалила Doki Doki Literature Club из Play Store спустя несколько месяцев после релиза
+
Huawei опередила Apple с выпуском складного смартфона Pura X Max с горизонтальным форм-фактором
+
Певец Юрий Лоза усомнился в подлинности сделанных в ходе миссии «Артемида II» фотографий Земли
7
На крупнейшей ГЭС в Европе завершена модернизация гидроагрегата №8
1
RKS Global: 22 из 30 популярных приложений России отслеживают установку VPN на мобильных устройствах
+
Samsung расширит ИИ-защиту от мошенничества на Galaxy S26 и складные модели смартфонов
+
Krafton и Neptune запустили конкурс для разработчиков игр с призовым фондом в $5 млн
+
Microsoft начала удалять Copilot из приложений в Windows 11
10
GTA 6 выйдет на ПК в феврале 2027 года
2
В России построят курорт «Новая Анапа» за 560 миллиардов рублей
8
Владелец MacBook сточил острые края ноутбука напильником для повышения комфорта
8
Управление гражданской авиации США планирует нанимать геймеров на должности авиадиспетчеров
+
Экипаж лунной миссии NASA «Артемида II» успешно прибыл на Землю после приводнения капсулы «Орион»
+
Роскосмос на космодроме «Восточный» ввёл в эксплуатацию новый стартовый комплекс для ракет «Ангара»
3
Китайская компания Unitree запускает глобальные продажи человекоподобных роботов R1 через AliExpress
+
Resident Evil: Requiem лишилась защиты Denuvo спустя 40 дней после релиза
+
Официальные рендеры Motorola Razr 70 раскрыли дизайн и цветовые варианты смартфона
+
В США отменили 158-летний запрет на домашнее производство спиртных напитков
+
Хакерская группа ShinyHunters заявила о взломе Rockstar Games и потребовала выкуп
+
В Москве открыли движение по самому протяжённому трамвайному диаметру в мире
+

Популярные статьи

Почему блокировка Telegram и «белые списки» – идеальный фильтр для российского интернета
24
«Возвращение гремлинов», «Наследник»: субъективный обзор новых фильмов
1
Технологии против двух блогеров – почему когнитивные искажения рождают «нейрослоп»
4
Отзыв о смартфоне OnePlus 13R
+
Разработка и выпуск новой версии бенчмарка под названием ChimbaBenchXPL (Alpha-3). Часть 4
+

Сейчас обсуждают

Сергей Зинкевич
04:56
Пылесос для лунной образивной пыли надо
«Росатом» рассматривает создание АЭС на Луне
Bernigan
03:09
"Не хочу учиться новому и продвинутому". Точно, это как с ДЛСС и амудешниками, ну и остальными свидетелями несуществующего "мыла"
Технологии против двух блогеров – почему когнитивные искажения рождают «нейрослоп»
TM1
02:47
это все словечки. Реальный бой идет за кулисой. Вот банкиры уже два дня подштанники отстирывают после доклада о возможностях нейронки по обходу защиты. https://finance.yahoo.com/sectors/technology/a...
Технологии против двух блогеров – почему когнитивные искажения рождают «нейрослоп»
Евгений Шрайнер
23:37
А зачем? Карту посматри. Кому оно нужнее?
Роскосмос на космодроме «Восточный» ввёл в эксплуатацию новый стартовый комплекс для ракет «Ангара»
No Fate
22:23
Ты не поверишь, США много лет, до 2022 года были первой экономикой мира, и до сих пор не могут построить хотя бы один атомный ледокол.
Роскосмос на космодроме «Восточный» ввёл в эксплуатацию новый стартовый комплекс для ракет «Ангара»
deema35
21:51
Просто сейчас нейронки на пике моды, а молодые любят всё модное. Но любая мода когданибудь пройдёт. Совсем недавно была мода на смартфоны. И многие говорили что компьютеры больше некому не нужны. А л...
Технологии против двух блогеров – почему когнитивные искажения рождают «нейрослоп»
vadimus777
21:46
И это радует!
На крупнейшей ГЭС в Европе завершена модернизация гидроагрегата №8
asdf2026
21:44
Так он известный плоскоземельщик. Ещё бы он не усомнился
Певец Юрий Лоза усомнился в подлинности сделанных в ходе миссии «Артемида II» фотографий Земли
ЦАГ
21:39
Видимо, комментаторская перистальтика на IXBT слишком активная. Содержание у Dante не успевает созреть, сразу начинается буквенный понос.
Технологии против двух блогеров – почему когнитивные искажения рождают «нейрослоп»
32Влад32
21:31
Было прикольно, если бы он заточил острее края.
Владелец MacBook сточил острые края ноутбука напильником для повышения комфорта
