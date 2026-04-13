Глава «Роскосмоса» добавил, что для промышленного освоения Луны необходимо больше электроэнергии

Генеральный директор «Росатом» Алексей Лихачёв, чьи слова приводит издание «КоммерсантЪ», заявил, что его ведомство рассматривает создание атомной электростанции (АЭС) на Луне мощностью значительно больше планируемых 10 кВт. Он подчеркнул, что для промышленного освоения естественного спутника Земли необходимо больше электроэнергии. Источник изображения: Gemini AIЧто касается АЭС, то потенциальный энергоблок должен иметь массу не выше 1,2 килограммов, а также быть предназначен к безотказной эксплуатации в течение 10 лет. Помимо прочего, необходимо учитывать другие особенности Луны – экстремальная температура (вплоть до -150°C в течение 2 недель), а также радиация и перегрузки.

Пока что «Росатом» работает лишь над небольшим энергоблоком мощностью 10 кВт, который является отправной точкой. В будущем же речь идёт о полноценной АЭС высокой мощности.

Заявление Алексея Лихачёва прозвучало на фоне активизации США своей лунной программы. Американские астронавты необходимо завершили 10-дневный облёт Луны, который является подготовкой к полноценной высадке человека на лунную поверхность для создания исследовательской базы.