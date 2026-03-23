По данным японской газеты Nikkei, в будущем производитель может также внедрить такое решение для Японии и США

В Европейском союзе (ЕС) может появиться обновлённая модель игровой консоли Nintendo Switch со съёмным аккумулятором. Об этом сообщает японская газета Nikkei и тематические издания, включая IGN. Источник изображения: NintendoОбновление затронет европейскую версию консоли, которые нередко попадают на российский рынок. Само новшество обусловлено требованиями законодательства ЕС, предусматривающего, что электронные устройства должны предоставлять пользователю возможность самостоятельной замены аккумулятора. Такое требование было введено в 2023 году, но компании имеют время до 2027 года, чтобы привести свои устройства в соответствии с европейскими правилами. Вероятнее всего, к этому сроку выйдет обновлённая Nintendo Switch 2. Компании Sony и Apple уже упростили замену батарей в своих новых устройствах.

В материале Nikkei говорится, что Nintendo в будущем может сделать съёмный аккумулятор не только в европейской версии, но и для США и Японии.

Как известно, к концу 2025 года Nintendo зафиксировала рост продаж Switch 2 за рубежом, в то время как на рынке Японии наоборот фиксировался спад. Это говорит о том, что компании приходится учитывать правила иностранных государств, чтобы сохранить высокие продажи на зарубежном рынке.