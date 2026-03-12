Сайт Конференция
Блоги
Nacvark
NVIDIA предлагает автопроизводителям свою систему автопилота
Компания хочет занять место Tesla и Waymo, став поставщиком «мозгов» для электрокаров

В этом году генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) в очередной раз прокатился по штату Калифорния на седане Mercedes CLA вместе с руководителем автомобильного подразделения компании Синьчжоу Ву (Xinzhou Wu). Автомобиль был оснащён системой автопилота MB.Drive Assist Pro, разработанной на базе технологии NVIDIA DRIVE Hyperion. Об этом сообщает издание The Verge, ссылаясь на 22-минутный видеоролик.Источник изображения: NVIDIAСам по себе видеоролик является рекламой возможностей автопилота. На нём топ-менеджеры NVIDIA успешно проезжают через ряд препятствий на дорогах, включая припаркованные автомобили, оранжевые конусы и строительные площадки. Компания пытается продемонстрировать способность своих технологий автономного вождения безопасно сопроводить водителя в поездке.

По мнению топ-менеджеров компании, им не нужны миллиарды километров испытаний на дорогах, которые проводит Tesla, если технологии NVIDIA способны обеспечить безопасность за счёт сочетания передовых датчиков с искусственным интеллектом. В отличие от своих конкурентов, автопилот NVIDIA моделирует возможные сценарии на дорогах и оценивает реальные ситуации с помощью данных, получаемых с базы данных видеорегистраторов.

NVIDIA предлагает свою технологию DRIVE Hyperion популярным производителям. Компании Mercedes-Benz, JLR и Volvo Cars уже занимаются её внедрением в свои системы автопилота. В планах NVIDIA стать поставщиком «мозгов» для электрокаров. Для этого компания имеет вычислительные мощности, сенсоры и современное программное обеспечение, которое достаточно интегрировать в готовые автомобили.

#nvidia #автопилот
Источник: theverge.com
Сейчас обсуждают

Sergey Dusakov
06:46
От моего города до Тихого океана 6000 км по прямой, до Ледовитого океана 1700 км по прямой (по дороге 2500 км). Не думаю, что мой пластиковый мусор коммунальщики везут в океан.
Экологи провели рекордную очистку океана и собрали 45 миллионов килограммов пластика
Имя Фамилия
06:29
2 года и на помойку. эппл-экология
В Европе предложили оснащать новые автомобили ультразвуковыми отпугивателями ежей
Алексей Ратных
05:46
Молодцы китайцы! То, чему учили в нашем университете 15 лет назад, мы сами так и не сделали, а они сделали! Я про КПД ДВС на разных режимах работы, про КПД многочисленных зубчатых передач и т.д., что ...
Раскопки показали использование храма Самикон в Греции в качестве древнего архива
tHE-CROWD
04:57
Госдума! Ау! Люди повсеместно используют не русские, а арабские цифры! Срочно менять! xD
OMYLAB: Бизнесу придется тратить сотни тысяч и миллионы на ребрендинг из-за закона о русском языке
Dimon1996
03:41
Понятно теперь. А я еще удивился, что за обновление вчера прилетело. Сейчас глянул, действительно сборка 19045.7058 теперь.
KB5078885 для Windows 10 улучшает стабильность для ряда GPU и обновляет сертификат Secure Boot
Александр Колбин
02:44
Так не читай. В чём проблема?
Джейсон Шрейер против Moore’s Law Is Dead — будущее PlayStation 6 по секретным документам
Bernigan
02:36
Свисток норм фильм, глянул недавно тоже, с "Пунктом" назначения немного перекликается. А насчёт "Да и сама реализация «свистка» вызывает один существенный вопрос. Как сами индейцы его использовали?" Т...
«Свист», «Военная машина»: краткий обзор двух новых фильмов (субъективно)
antej90
02:34
Демоверсию пробовал. Играть неинтересно - на глобальной карте мобы не атакуют если проходиль мимо них. Это просто болванчики для битья. В итоге пару часов ты собираешь армию бегая между замком и мобам...
Авторы Heroes of Might and Magic Olden Era показали Подземелье с троглодитами, минотаврами и гидрами
DeaDragon
02:28
Срочно надо гос. поддержку. А то как же они у арабов на солнышке ? А то как мы без тимбилдинга жили?
OMYLAB: Бизнесу придется тратить сотни тысяч и миллионы на ребрендинг из-за закона о русском языке
antej90
02:19
Надо посмотреть
Пять лучших фильмов с Мэрилин Монро (субъективно)
