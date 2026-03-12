Компания хочет занять место Tesla и Waymo, став поставщиком «мозгов» для электрокаров

В этом году генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) в очередной раз прокатился по штату Калифорния на седане Mercedes CLA вместе с руководителем автомобильного подразделения компании Синьчжоу Ву (Xinzhou Wu). Автомобиль был оснащён системой автопилота MB.Drive Assist Pro, разработанной на базе технологии NVIDIA DRIVE Hyperion. Об этом сообщает издание The Verge, ссылаясь на 22-минутный видеоролик. Источник изображения: NVIDIAСам по себе видеоролик является рекламой возможностей автопилота. На нём топ-менеджеры NVIDIA успешно проезжают через ряд препятствий на дорогах, включая припаркованные автомобили, оранжевые конусы и строительные площадки. Компания пытается продемонстрировать способность своих технологий автономного вождения безопасно сопроводить водителя в поездке.

По мнению топ-менеджеров компании, им не нужны миллиарды километров испытаний на дорогах, которые проводит Tesla, если технологии NVIDIA способны обеспечить безопасность за счёт сочетания передовых датчиков с искусственным интеллектом. В отличие от своих конкурентов, автопилот NVIDIA моделирует возможные сценарии на дорогах и оценивает реальные ситуации с помощью данных, получаемых с базы данных видеорегистраторов.

NVIDIA предлагает свою технологию DRIVE Hyperion популярным производителям. Компании Mercedes-Benz, JLR и Volvo Cars уже занимаются её внедрением в свои системы автопилота. В планах NVIDIA стать поставщиком «мозгов» для электрокаров. Для этого компания имеет вычислительные мощности, сенсоры и современное программное обеспечение, которое достаточно интегрировать в готовые автомобили.