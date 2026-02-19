Крупнейшие экономики Африки проявляют интерес к криптовалюте как аналогу физических активов

Крупнейшие экономики Африки, Нигерия и Южно-Африканская Республика (ЮАР), демонстрируют высокий интерес к внедрению стейблкоинов (криптовалюта, привязанная к курсу реальных активов). Об этом сообщает издание Reuters, ссылаясь на проведённое аналитическим центром YouGov исследование в сотрудничестве с копаниями Coinbase, BVNK и Artemis. Источник изображения: Reuters

URL изображенияСуммарно было опрошено 4,6 тысячи человек из 15 стран, у которых поинтересовались, владеют ли они или планируют владеть стейблкоинами или криптовалютой. Почти 80% респондентов из Нигерии и ЮАР уже владеют стейблкоинами, а более 75% из них также намерены увеличить свои запасы в следующем году. Речь идёт в основном о Tether и USDC, курс которых привязан к доллару США.

Исследование YouGov показало, что в странах с низким и средним уровнем дохода респонденты проявляли больший интерес к криптовалюте и стейблкоинам, нежели в странах с высоким уровнем дохода. Судя по всему, это обусловлено нестабильным курсом местной валюты, в частности, нигерийской найры, которая продолжает обесцениваться, а также сложностью проведения транзакций в иностранной валюте.

«Люди уже получают платежи и тратят стейблкоины, особенно там, где традиционные платежи медленные, дорогие или ненадёжные», – утверждает соучредитель BVNK Крис Хармсе.

Управляющий Южноафриканским резервным банком Лесетжа Кганьяго подчеркнул потенциал стейблкоинов. По его словам, перевод 100 долларов в соседний Мозамбик происходит с комиссией в 30 долларов, в то время как использование стейблкоинов кратно удешевляет проведение подобных транзакций.

Несмотря на всё вышеперечисленное, опрос YouGov выявил препятствие для более широкого использования стейблкоинов – ограниченные способы оплаты как в магазинах, так и онлайн-сервисах. Хранение и перевод денег в криптовалюте кажется привлекательным для жителей Нигерии и ЮАР, но для массового применения необходимо, чтобы эти активы можно было беспрепятственно использовать в повседневной жизни.