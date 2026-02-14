Пентагон имеет эксклюзивные контракты с компаниями, разрабатывающими ИИ

Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Министерство обороны США использовало чат-бот Claude во время операции в Венесуэле. Американские военные имеют эксклюзивный контракт с технологической компанией Anthropic, занимающейся развитием искусственного интеллекта (ИИ) и разработавшей Claude. Источник изображения: ReutersВ материале издания объясняется, что использование Claude происходило через инфраструктуру компании Palantir Technologies. Проще говоря, технологии Palantir позволили ИИ от Anthropic анализировать поступающие разведывательные данные во время действий на территории иностранного государства. Это первый случай, когда поступает информация об использовании разработок Anthropic в области ИИ американскими военными.

Как известно, Anthropic имеет эксклюзивный контракт с американским правительством на использование её разработок в области ИИ. В то же время компания имеет чёткую политику использования, которая запрещает использовать её технологии в целях разработки оружия или организации слежки. Официальных комментариев относительно информации The Wall Street Journal со стороны правительства США или представителей компании не было.