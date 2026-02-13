Она вывела на орбиту 32 спутника Amazon Leo

Европейское космическое агентство (ESA) в четверг провело запуск космической ракеты Ariane 64, представляющей максимальную конфигурацию Ariane 6 с четырьмя твердотопливными ускорителями P120C. Запуск был осуществлён с космодрома ESA во Французской Гвиане. Источник изображения: ESAРакета несла 32 спутника Amazon Leo (Kuiper Systems), запущенных по заказу одноимённой компании в рамках её стратегии по конкуренции со Starlink. Проведённый на этой неделе запуск был первым из 18 запланированных. В планах Amazon создать сеть из более чем 3,2 тысяч спутников.

Ariane 6 разрабатывается компанией ArianeGroup SAS, являющейся совместным предприятием Airbus SE и Safran SA, а также более чем 600 субподрядчиками. Первый запуск европейской космической ракеты провели в 2024 году, но тогда он обернулся провалом из-за отключения вспомогательной силовой установки. В 2025 году все четыре миссии Ariane 62 прошли успешно. Ariane 64, в отличие от своего предшественника, имеет большую высоту (62 метра), диаметр центральной ступени (5,4 метра) и, как следствие, возможность нести сразу до 20 тонн полезной нагрузки.