Ведомство имеет эксклюзивные контракты с технологическими гигантами, поэтому хочет снять любые коммерческие ограничения

В июле 2025 года Министерство обороны США заключило контракты с компаниями Google, OpenAI, xAI и Anthropic на использование их возможностей в области искусственного интеллекта (ИИ) для нужд национальной безопасности. Некоторые из компаний создали специальную версию своих инструментов, ориентированную на государственные структуры для работы с конфиденциальной информацией. Источник изображения: ReutersКак сообщает издание Reuters, ссылаясь на собственные источники, сейчас Пентагон требует от своих партнёров в области ИИ, включая OpenAI и Anthropic, полный доступ к их инструментам для использования в закрытых сетях. Такой доступ необходим, чтобы можно было обеспечить тесную интеграцию ИИ-возможностей с планированием военных операций и другой непубличной деятельностью.

В материале издания напоминают, что коммерческие ИИ-возможности, например, чат-бот ChatGPT от OpenAI, имеют определённые ограничения для пользователей. По мнению американских военных, их не должны касаться такие ограничения, если речь не идёт о нарушении законодательства США.

По данным издания, компания OpenAI уже выполнила требование Пентагона, позволив использовать свои наработки в военной сети GenAI.mil. В то же время Anthropic сопротивляется этим запросам, опасаясь, что её технологии могут быть использованы для создания автономного оружия или слежки за гражданами. Военные США, очевидно, настаивают на своём, поскольку имеют эксклюзивные контракты с компаниями и планируют использовать их возможности в полной мере.