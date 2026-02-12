Из-за этих проблем Apple откладывает выпуск части новых функций

Издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, пишет, что компания Apple (США) столкнулась с проблемами при разработке очередного обновления для голосового помощника Siri. Предполагалось, что новое обновление будет выпущено вместе с iOS 26.4 (весна 2026 года), но из-за возникших проблем его откладывают и, вероятнее всего, будут вводить поэтапно. Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)По данным издания, новая версия Siri в ходе тестирования показала себя нестабильно – голосовой помощник иногда не обрабатывал запросы корректно или медленно отвечал. По этой причине компании нужно больше времени, чтобы доработать обновлённую версию. Ожидается, что часть функций реализуют в iOS 26,5 (ближе к концу весны 2026 года), а остальной функционал – в iOS 27 (осень 2026 года).

Apple, как и все разработчики, стремится соответствовать актуальным трендам и интегрирует искусственный интеллект в свои технологии. Новая версия Siri должна использовать функции искусственного интеллекта, чтобы лучше воспринимать информацию на экране и взаимодействовать с приложениями на устройстве пользователя. Для этого компания сотрудничает с Gemini AI, но пока, по данным Bloomberg, разработчикам не удалось добиться интеграции, которая предоставит iOS новые возможности по сравнению с Android-платформами. Напротив, компания уступает своим конкурентам.