Технологическая компания ByteDance (Китай), владеющая социальной сетью TikTok, разрабатывает собственный чип для искусственного интеллекта (ИИ), параллельно обсуждая с корейской компанией Samsung Electronics поставки микросхем памяти. Об этом сообщает издание Reuters, ссылаясь на собственные источники. Источник изображения: BloombergПо данным издания, китайская компания имеет амбициозные планы по объёмам производства. Первые образцы ИИ-чипов будут получены к концу марта, а после выхода на серийное производство в этом году компания сможет выпустить не менее 100 тысяч единиц. При этом в планах ByteDance расширить производство до уровня 350 тысяч чипов в год.

Reuters отмечает, что ByteDance занимается разработкой чипов как минимум с 2022 года, когда компания начала привлекать соответствующих специалистов. Позже стало известно, что китайская компания сотрудничала с американским производителем Broadcom и тайваньским TSMC. Усилия по разработке собственных ИИ-чипов направлены на снижение зависимости от NVIDIA.

Источники Reuters утверждают, что в этом году ByteDance потратит 22 миллиарда долларов на оборудование, связанное с ИИ. В эту стоимость входят закупки чипов NVIDIA H200, а также развитие собственной линейки.