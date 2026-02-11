Американская и южнокорейские компании объединяются для развития ИИ в стране

Министр науки Республики Корея Пэ Кён Хун на парламентских слушаниях в Сеуле объявил о планах страны по строительству крупных центров обработки данных в рамках сотрудничества между OpenAI (США) и южнокорейскими компаниями. Конкретные решения ожидаются уже в следующем месяце. Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)Как стало известно ещё в прошлом году, компании OpenAI, Samsung и SK Hynix объединяются для строительства двух дата-центров. Каждый дата‑центр будет обладать начальной мощностью около 20 мегаватт и оснащён передовым оборудованием для поддержки инфраструктуры искусственного интеллекта. Южнокорейские власти поприветствовали договорённость между руководителями компаний, подтвердив свою готовность принять участие в финансировании проекта.

Samsung и SK Hynix выступят поставщиками важного оборудования, включая память DRAM и HBM-чипы для высокопроизводительных вычислений, которые как раз таки используются моделями искусственного интеллекта. В то же время OpenAI расширит сеть инфраструктуры, распространённую по всему миру, повысив свои вычислительные возможности. Для Республики Корея это идеальная возможность сформировать собственную экосистему возможностей в области искусственного интеллекта.