Их производит латвийская компания Origin Robotics

Компания Origin Robotics (Латвия) объявила о начале поставок вооружённым силам Латвии, Эстонии и Бельгии автономных дронов-перехватчиков BLAZE, используемых для перехвата ударных и разведывательных дронов противника. Об этом сообщает European Defence Review со ссылкой на официальный пресс-релиз компании. Источник изображения: Origin RoboticsОтмечается, что решение о поставках принято спустя несколько месяцев после размещения заказов. Перехватчик прошёл кодификацию НАТО и готов к немедленному развёртыванию, которое не требует специальных инструментов и занимает менее 10 минут. Компания продолжает работу над дальнейшими поставками.

BLAZE представляет собой беспилотный летательный аппарат, оснащённый радиолокационным обнаружением, электрооптическими и инфракрасными датчиками и компьютерным зрением на основе искусственного интеллекта для автономного обнаружения и перехвата целей. После захвата цели оператору необходимо подтвердить решение о перехвате, чтобы дрон нейтрализовал её посредством столкновения. В случае, если перехват оказался невозможен, BLAZE может вернуться обратно и быть повторно запущен.