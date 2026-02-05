Страна имеет все возможности превзойти Францию по количеству производимых самолётов

Руководитель отдела маркетинга компании Saab (Швеция) Микаэль Францен, чьи слова приводит издание FlightGlobal, заявил о планах увеличить производство истребителей JAS-39 Gripen E/F до 36 единиц в год. Компания уже инвестирует в производственные мощности для достижения поставленной цели. При этом Францен отметил, что в долгосрочной перспективе может понадобиться увеличить производство Gripen за пределы 36 единиц в год, если возникнет высокий спрос. Источник изображения: SaabУвеличение производства шведских истребителей будет происходить не только за счёт предприятий в Швеции, но и других заводов, например, в Бразилии, который уже в этом году соберёт первый в Латинской Америке сверхзвуковой самолёт. В настоящее время Saab может рассчитывать на контракты от Таиланда, Колумбии и постоянного заказчика – военно-воздушных сил Швеции. Компания уделяет внимание популяризации своих истребителей в Канаде, которая пересматривает планы по приобретению 88 истребителей F-35A, тем самым допуская закупку других моделей самолётов. Хотя Микаэль Францен уверяет, что Saab лишь предоставляет информацию о своём предложении (крупный контракт с возможностью локализации производства), а не активно лоббирует продажу истребителей.

Стоит отметить, что крупнейшим производителем истребителей в Европе является Франция, которая в 2025 году поставила заказчикам только 26 истребителей Rafale. Saab может опередить французскую компанию Dassault Aviation по количеству производимых самолётов.