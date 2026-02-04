Пикапы позволят улучшить наблюдение за военными объектами

Министерство обороны Нидерландов сообщило об оснащении десятков полноприводных автомобилей Ford передовыми радиолокационными радарами, позволяющими обнаруживать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для быстрого реагирования на возможные нарушения закрытого воздушного пространства. Их планируют использовать для улучшения наблюдения за военными объектами.

В сообщении оборонного ведомства подчёркивают, что радары способны отличать птиц и другие движущиеся объекты от дронов. Не уточняется, какие именно радары заказываются для оснащения ими пикапов, но уточняется, что в ноябре прошлого года нидерландские военные получили первые образцы. Ожидается, что до конца года все пикапы будут оборудованы и готовы к обнаружению БПЛА.

Стоит отметить, что в прошлом году Нидерланды заказывали 100 радаров у местной компании Robin Radar Systems. Вероятнее всего, именно радары нидерландского производства были выбраны для оснащения пикапов.

Нидерланды неоднократно сталкивались с инцидентами, когда неопознанные БПЛА пролетали над военными объектами или приближались к ним. Во всех случаях дроны успешно покидали воздушное пространства страны или вовсе оставались незамеченными.