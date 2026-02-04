Судя по всему, они координируют совместные с Нигерией военные действия

Командующий Африканским командованием Вооружённых сил США (AFRICOM) генерал Дагвин Р.М. Андерсон (Dagvin R.M. Anderson), чьи слова приводит издание Reuters, сообщил о расширении военного сотрудничества с Нигерией. Сотрудничество предусматривало отправку в страну небольшой команды американских военных, обладающих «уникальными возможностями». Источник изображения: Армия США (архивные кадры)Американский генерал не раскрыл масштабы американской военной миссии, но его заявление стало первым подтверждением того, что США отправили в Нигерию войска. Судя по всему, американские военные специалисты участвуют в координации авиаударов по террористическим ячейкам на территории страны.

Неназванный Reuters бывший американский чиновник предположил, что американские военные занимаются сбором разведывательной информации, которая позволяет наносить удары по террористическим ячейкам.

Развёртывание американских войск произошло на фоне обвинений США в адрес Нигерии из-за неспособности защитить религиозные меньшинства в стране. Впоследствии нигерийское правительство установило контакты с американскими властями, объяснив, что терроризм в стране затрагивает не конкретные религиозные группы, а население в целом. Нигерия разрешила США проводить операции на территории своей страны.