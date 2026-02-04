Все претенденты на подписание контракта примут участие в испытаниях

На сайте Министерства обороны США сообщается о выборе 25 компаний, претендующих на получение контракта на поставку американской армии недорогих беспилотников. Все компании пройдут испытания, от результата которых зависит, получат они контракт от Пентагона или нет. Источник изображения: Армия СШАВоенное командование США делает акцент на предложении, которое эффективно и готово к масштабированию производства, без каких-либо бюрократических задержек. Основная цель – приобрести сотни тысяч односторонних ударных беспилотников, готовых к боевым действиям, по цене менее 5 тысяч долларов за единицу.

Испытания дронов начнутся 18 февраля 2026 года в Форт-Беннинге, где ими будут управлять военные операторы. Предполагается, что испытания удастся завершить в начале марте, после чего Пентагон заключит первые контракты с поставщиками общей стоимостью 150 миллионов долларов, планируя получить заказанные дроны в течение 5 месяцев. Позже Пентагон организует ещё три этапа испытаний, закупив ударные беспилотники на сумму 1,1 миллиарда долларов. К 2027 году на вооружении американской армии должны быть сотни тысяч ударных дронов.