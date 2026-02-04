На сайте Министерства обороны США сообщается о выборе 25 компаний, претендующих на получение контракта на поставку американской армии недорогих беспилотников. Все компании пройдут испытания, от результата которых зависит, получат они контракт от Пентагона или нет.Военное командование США делает акцент на предложении, которое эффективно и готово к масштабированию производства, без каких-либо бюрократических задержек. Основная цель – приобрести сотни тысяч односторонних ударных беспилотников, готовых к боевым действиям, по цене менее 5 тысяч долларов за единицу.
Испытания дронов начнутся 18 февраля 2026 года в Форт-Беннинге, где ими будут управлять военные операторы. Предполагается, что испытания удастся завершить в начале марте, после чего Пентагон заключит первые контракты с поставщиками общей стоимостью 150 миллионов долларов, планируя получить заказанные дроны в течение 5 месяцев. Позже Пентагон организует ещё три этапа испытаний, закупив ударные беспилотники на сумму 1,1 миллиарда долларов. К 2027 году на вооружении американской армии должны быть сотни тысяч ударных дронов.