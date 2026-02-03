Средства возьмут из государственного кредита и частных инвестиций

Президент США Дональд Трамп (Donald John Trump), чьи слова приводит издание Reuters, объявил о планах по созданию стратегического запаса критически важных полезных ископаемых. Проект получил название Project Vault, а его общая стоимость составляет 1,2 миллиарда долларов. Большая часть средств (10 миллиардов долларов) поступят от Экспортно-импортного банка США, в то время как частный сектор инвестирует около 2 миллиардов долларов. Источник изображения: GeminiОтмечается, что это первый случай, когда Вашингтон инвестирует такие средства в запасы гражданского значения. Справедливости ради, критические минералы используются не только в гражданской промышленности, но и оборонной, от чего у США интерес снизить свою зависимость от поставок из Китая и сформировать запас на случай кризисной ситуации. Трамп подчеркнул, что американские компании на протяжении многих лет имели риск столкнуться с нехваткой критических минералов из-за ненадёжных цепочек поставок, связанных с Китаем, но Project Vault устранит эту проблему.

Project Vault является лишь одним из примеров, как США стараются диверсифицировать цепочки поставок и обеспечить себе надёжные гарантии наличия критических минералов для работы промышленности. В последние годы Вашингтон на практике убедился, что завязанные на Китае цепочки поставок редкоземельных металлов могут использовать в качестве экономических рычагов влияния на США.