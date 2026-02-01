Такое заявления со стороны официального чиновника Ирана идёт вразрез недавней информации об отклонении Тегераном условий США

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани на своей странице в социальной сети X опубликовал пост, в котором заявил, что «структурные механизмы» для переговоров продвигаются вперёд. Как известно, США стремятся заключить с Ираном соглашения, ограничивающее иранский ядерный и военный потенциал, в обмен на снятие американских санкций. Источник изображения: Reuters, Dado RuvicВ своей публикации Али Лариджани упомянул дипломатическую работу в контексте того, что она продолжается вопреки «ажиотажу, раздуваемому искусственно созданной в медиа». Судя по всему, речь идёт о недавних публикациях иностранных СМИ, где шла речь об отклонении Тегераном условий США, а также заявлений иранских официальных лиц, которые могли интерпретировать как отказ Ирана от переговоров с Вашингтоном.

Президент США Дональд Трамп (Donald John Trump) также подтвердил, что Иран ведёт переговоры с его страной. Однако он напомнил, что последний раз, когда Вашингтон и Тегеран вели переговоры, у них ничего не получилось, поэтому США приняли решение о нанесении ударов по ядерным объектам Ирана. Текущая ситуация также имеет риск военной эскалации, поскольку США сосредоточили на Ближнем Востоке крупную группировку войск, авиации и флота.