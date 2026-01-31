По крайней мере, немецкая сторона поддерживает такой способ решения внутреннего спора из-за прав на новый истребитель

Уже более года как приостановился прогресс в реализации программы по разработке европейского истребителя 6-го поколения Future Combat Air System (FCAS). Проект объединил Францию, Германию и Испанию, которые разработали концепцию нового самолёта, но страны смогли перейти к опытно-конструкторским работам из-за внутренних разногласий. Французская сторона требует основную роль в разработке FCAS, предупреждая о готовности покинуть программу, в то время как в Берлине настаивают на равноправном распределении ответственности и интеллектуальных прав. Источник изображения: AirbusГенеральный директор Airbus Defence and Space Михаэль Шёлльхорн в интервью Euractiv озвучил возможный сценарий, который способен решить разногласия между странами. Программа FCAS может быть разделена на два истребителя – французский и немецкий. Судя по всему, сама основа истребителя будет одна, но специализацию самолёта каждый участник программы определит самостоятельно.

По мнению Шёлльхорн, это будет больше соответствовать интересам Европы, чем текущая концепция FCAS. Дело в том, что Франция может сделать акцент в своём истребителе на ядерном сдерживании и совместимости с авианосной ударной группой, а Германия, не имея ядерного оружия и авианосцев, отдаст предпочтение другим деталям. При этом в обеих конфигурациях FCAS будет работать в тандеме с сетью вспомогательных беспилотников.

Пока непонятно, является ли всё вышеперечисленное предметом обсуждений между Францией и Германий. В любом случае, сейчас разработка FCAS фактически заморожена и ожидает решения.