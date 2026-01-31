Уже в июле 2026 года у ООН может закончиться финансирование

Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гуттериш заявил о сложной финансовой ситуации, в которой находится международная организация из-за неуплаченных странами-участниками взносов. В отличие от предыдущих заявлений, в этот раз формулировки Гуттериша были более резкими: ООН находится на грани «финансового краха». Источник изображения: ООНПо его словам, текущая ситуация с нехваткой финансирования угрожает реализации всех действующих программ ООН. Глава международной организации подчеркнул, что в дальнейшем ситуация лишь ухудшится. Уже к июлю 2026 года у ООН могут закончиться деньги. Причиной нехватки финансирования является официальный отказ некоторых стран от своих обязательств по выплатам ООН.

Антониу Гуттериш не уточнил о каких именно странах идёт речь, но, вероятнее всего, обусловлено это отказом США от финансирования миротворческих операций и сокращением выплат на другие цели. Всё это при условии, что в 2026 году ООН и так сократили свои расходы на 7%, значительно урезав миротворческие миссии на Ближнем Востоке и в Африке. Там не менее, даже этого недостаточно, чтобы поддерживать все приоритетные программы на прежнем уровне.