Модернизация обойдётся Мадриду в $1,7 млрд

Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности США (DSCA) сообщило об одобрении Государственным департаментом продажи правительству Испании оборудования и услуг для модернизации фрегата F-100. Общая стоимость контракта составляет 1,7 миллиарда долларов. Источник изображения: Wikimedia CommonsКонтракт предусматривает поставку Испании многофункциональных корабельных систем Aegis, контейнерных пусковых установок Mark 41 Baseline VIII, комплектов радиолокационных станций нового поколения для поиска надводных целей, а также терминалов спутниковой связи. Помимо этого, будет проведена модернизация торпедных аппаратов. В общей стоимости учтены инженерно-технические и логистические услуги со стороны США.

Основными подрядчиками назначаются компании Lockheed Martin, RTX, General Dynamics и другие. DSCA акцентирует внимание на том, что программа по модернизации фрегата F-100 испанских военно-морских сил соответствует интересам США, поскольку поставка Aegis повысит способность Мадрида выполнять оборонительные задачи и взаимодействовать с американским флотом.