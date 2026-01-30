В декабре 2025 года началось строительство предприятия по производству этих БПЛА в Индии

Компания Shield AI (США) объявила о планах Индии по приобретению беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) V-BAT, которые поступят на вооружение индийской армии. Контракт предусматривает лицензирование комплекта разработки программного обеспечения Hivemind от Shield AI для автономной работы БПЛА, а также локализацию производства в Индии. Источник изображения: компания Shield AIВ пресс-релизе компании подчёркивают, что Shield AI стала одной из первых, кто начал масштабные инвестиции в Индию в рамках стратегического партнёрство со страной и тесно интегрированной цепочке поставок оборонной продукции США.

Индийские власти выбрали V-BAT, поскольку БПЛА способен взлетать без специально оборудованной взлётно-посадочной полосы, обеспечивать продолжительную разведку на тактическом уровне и действовать в условиях радиоэлектронной борьбы. Всё это является крайне важными преимуществами для сбора разведывательных данных, наблюдения и рекогносцировки в районах, начиная от океанических границ Индии и заканчивая Гималаями, где у индийской армии уже был пограничный конфликт с Китаем.

Может быть интересно

В декабре 2025 года индийская компания JSW Defence Pvt начала строительство завода по производству БПЛА V-BAT в городе Хайдарабад. Проект общей стоимостью 90 миллионов долларов реализовывается при поддержке Shield AI. Производимые на территории Индии беспилотники будут поставляться индийским вооружённым силам.