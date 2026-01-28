Предполагается, что он сможет переносить полезную нагрузку весом до 1000 килограмм

Федеральное управление Вооружённых сил Германии по вопросам оборудования, информационных технологий и технического обслуживания (BAAINBw) поручило стартапу POLARIS разработать гиперзвуковой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) размером с истребитель, который будет пригоден к многоразовому использованию. Проект получил наименование Hypersonic Test and Experimentation Vehicle (HYTEV).

Помимо того, что БПЛА должен развивать гиперзвуковую скорость, он будет иметь грузоподъёмность до 1000 килограмм. Ожидается, что гиперзвуковую скорость удастся обеспечить за счёт двухступенчатой системы, которая будет сочетать турбовентиляторный и ракетный двигатели. Перечень требований, которая получила POLARIS, настолько масштабен, что ещё ни одна страна в Европе, а, возможно, и во всём мире, не сталкивалась с такой задачей.

HYTEV в первую очередь предназначен для оборонных и научных исследований. Не исключено, что его также будут использовать как ракету-носитель для запуска небольших спутников. Ввод БПЛА в эксплуатацию ожидается к концу 2027 года, хотя пока непонятно, насколько реалистично это звучит.