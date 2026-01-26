Об этом сообщает издание Newsweek, напоминая, что ещё в июле 2024 года стало известно о планах США развернуть в стране 48 истребителей 5-го поколения

Военно-воздушные силы США готовятся к развёртыванию истребителей 5-го поколения F-35A Lightning II на авиабазе Мисава (Япония). Об этом сообщает издание Newsweek, ссылаясь на опубликованные ВВС США кадры, где 35-е истребительное крыло перевозит новое вспомогательное оборудование.

В сообщении ВВС США говорится, что поступающие на авиабазу в Японии военные грузы необходимы для поддержки будущих операций F-35.

О планах по развёртыванию США истребителей нового поколения в Японии стало известно ещё в июле 2024 года. Предполагается, что размещённые в городе истребители F-16 будут выведены, в то время как им на замену прибудут новые F-35 с большими возможностями. Япония является одним из ключевых союзников США, а также представляет собой стратегический форпост для американской армии в Индо-Тихоокеанском регионе.

При этом пока непонятно, когда именно на Мисаву прибудут истребители F-35. Тем не менее, американские военные уже отрабатывали размещение новой авиации в стране, поэтому с этим проблем не возникнет. До тех пор F-16 продолжают принимать участие в военных учениях на территории Японии, которые в зимний период сопровождаются низкими температурами и снегом.