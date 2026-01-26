Об этом сообщает издание Air and Space Forces Magazine со ссылкой на представителей учебного центра ВВС США

Военно-воздушные силы США планируют построить два макета аэродромов размером чуть больше футбольного поля, где будут размещены истребители и военно-транспортные самолёты, позволяющие проводить базовую военную подготовку личного состава. Об этом сообщает издание Air and Space Forces Magazines со ссылкой на представителя учебного центра ВВС США.

На аэродромах будет размещено как минимум два истребителя F-16 и один военно-транспортный самолёт C-130 Hercules. Военнослужащие будут отрабатывать основные навыки обеспечения аэродрома, такие как установка вооружений, дозаправка авиации, ремонт повреждённых бомбами взлётно-посадочных полос и погрузка раненых транспортные самолёты для эвакуации.

Командование 2-й воздушной армии ВВС США рассчитывает таким образом повысить уровень подготовки военных, обеспечив реалистичность. Командующий 2-й воздушной армией генерал-майор Вулф Дэвидсон в интервью Air and Space Forces Magazines подчёркивает, что необходимо дать военным базовое понимание действий, которые позволяют поддерживать воздушную мощь. Основная задача – увеличить количество часов практики в рамках программы существующей обучения.