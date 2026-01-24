Предприятие площадью 3,4 тысячи квадратных метров построено Diehl Defence

Компания Diehl Defence (Германия) сообщила о введении в эксплуатации нового завода, построенного для увеличения производства управляемых ракет для зенитно-ракетных комплексов IRIS-T. Предприятие площадью 3,4 тысячи квадратных метров построено на юго-западе страны в Ноннвайлере, федеральная земля Саар.

Mинистр-председатель Саара Анке Релингер, посетившая церемонию открытия предприятия, подчеркнула, что оборонная промышленность инвестирует, расширяет мощности и создаёт рабочие места, а это в свою очередь, положительно сказывается на немецкой экономике. Министр экономики Саара Юрген Барке также поприветствовала инвестиции Diehl Defence, подчеркнув, что они открывают новые перспективы для населения и подтверждают предрасположенность провинции к развитию высоких технологий.

Diehl Defence акцентирует внимание на том, что с 2022 года значительно увеличило военное производство на фоне спроса со стороны Германии и других стран НАТО. Суммарно компания инвестировала в расширение производственных мощностей около 1,5 миллиарда евро. Завод в Ноннвайлере – лишь один из 20 реализовываемых строительных проектов Diehl Defence в Германии.