Сингапурская армия может получить 4 самолёта и лёгкие торпеды Mk 54 к ним

На сайте Агентства по сотрудничеству в области оборонной безопасности США (DSCA) сообщается об одобрении Государственным департаментом продажи правительству Сингапура четырёх противолодочных самолётов P-8A Poseidon, а также лёгких торпед Mark 54 к ним. Общая стоимость возможного контракта составляет 2,3 миллиарда долларов.

В рамках данного контракта сингапурские вооружённые силы могут получить до четырёх самолётов и восемь торпед Mk 54. Помимо этого, контракт предусматривает поставку различного сопутствующего оборудования, а также услуг по обучению личного состава и техническому обслуживанию.

Основным подрядчиком по контракту назначается компания Boeing, разработавшая P-8A Poseidon. Реализация соглашения может потребовать отправки в Сингапур до 14 представителей правительства США на срок до 2 лет, которые будут заниматься координацией поставок, поддержкой ввода самолётов в эксплуатацию и обучением сингапурских военных.

В настоящее время на вооружении Сингапура имеются патрульные самолёты на базе Fokker 50, приобретённые у Нидерландов ещё в 1993 году. Эти самолёты обеспечивают патрулирование морского пространства и противолодочную борьбу, но новые P-8A в будущем могут заменить их.