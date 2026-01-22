Сайт Конференция
Nacvark
Германия заказывает дополнительные ракеты Meteor класса «воздух – воздух»
Сколько именно ракет заказано и на какую сумму – не уточняется

Правительство Германии подписало контракт с компанией MBDA на поставку дополнительных управляемых ракет класса «воздух – воздух» большой дальности Meteor, которые используются истребителями для нанесения ударов по воздушным целям. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе европейской компании.

MBDA не уточняет, сколько именно Meteor заказало немецкое правительство для своих вооружённых сил. Стоимость контракта также не раскрывается, поэтому нельзя озвучить даже примерное количество заказанного вооружения. По состоянию на 2025 году, у Германии может быть около 500 ракет данного типа, если она не передавала их другим странам.

Meteor разрабатывался MBDA с 1997 года для вооружённых сил Франции, Великобритании, Германии, Италии, Испании и Швеции. Примечательно, что это единственная ракета класса «воздух – воздух» большой дальности, разработанная в Европе. Её можно сравнивать с AIM-120, но Meteor превосходит американские ракеты по максимальной дальности, поскольку способен поражать цели на расстоянии до 200 километров. При этом стоимость ракеты Meteor относительно небольшая (по западным меркам) – около 2 миллионов долларов, в то время как AIM-120C-8 стоит около 3 миллионов долларов.

#германия #meteor
Источник: mbda-systems.com
