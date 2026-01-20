Сайт Конференция
Nacvark
Рождаемость в Китае снизилась до рекордного минимума
Власти страны боролись с перенаселением с 1980-х годов, пока не столкнулись с демографическим кризисом

В 2025 году в Китае родилось 7,92 миллиона детей, что на 1,6 миллиона меньше, чем годом ранее. Как сообщает издание Financial Times, приводя официальные статистические данные, это рекордный минимум с момента основания Китайской Народной Республики в 1949 году. Несмотря на устойчивую тенденцию роста числа умерших по сравнению с числом рождённых, в стране по-прежнему проживает 1,405 миллиарда человек.

В материале издания акцентируют внимание на том, что средний коэффициент рождаемости составляет 0,98 ребенка на женщину, в то время как для поддержания численности населения необходим показатель минимум 2,1. Ситуация более ясно выражается следующей статистикой: Китай имеет 17% мирового населения, но в стране рождается лишь 6% детей в мире.

Демографический спад обусловлен известной программой «Одна семья – один ребёнок» 1979 года, когда власти Китая ограничили размер семья из-за рисков перенаселённости и излишней траты земельных, водных и энергетических ресурсов. По мере спада показателя рождаемости программу сокращали, пока не отменили полностью в 2015 году. Нюанс в том, что даже отмена программы не стала поводом для китайских семей активнее рождать детей. Китайские власти пытались простимулировать рождаемость за счёт небольших выплат, но это не принесло успеха.

На фоне спада рождаемости в Китае появилась другая тенденция – упор на автоматизацию. Ежегодно в стране замещают порядка 280 тысяч рабочих мест. Роботы заменяют рутинный труд, особенно в производстве, создавая квалифицированные рабочие места для человека.

#китай #демография
Источник: ft.com
Сейчас обсуждают

Дима
04:20
Набери "может ли орешник поражать подвижные цели." Всего делов то. В этом его особенность - -маневрирование самонаведение + тактический ядерный заряд на несколких ракетах
WCCFTech: США могут ввести 100% пошлину на оперативную память зарубежных производителей
Garthar
04:08
Он не умеет поражать подвижные цели так то.
WCCFTech: США могут ввести 100% пошлину на оперативную память зарубежных производителей
Влад Шмелев
03:07
Немцы десятилетиями это движки разрабатывают, а мы уже в следующем году завершим сертификацию и начнем лепить как пирожки. Что это как не вставание с колен!
В России создано КБ для разработки отечественных малооборотных судовых двигателей
Dimon1996
02:33
Новая схема, ага :)
Мошенники придумали новый способ обмана с поиском попутчиков
~Valera~
02:20
В том то и дело что горят они в "стоке и без разгона", а с разгоном и заниженой курвой они не горят и работают быстрее. Во как!
Процессор AMD Ryzen 7 9850X3D достиг частоты 5,75 ГГц на всех ядрах на плате X870 TACHYON ICE
Kaabar
01:23
Я бы на месте Маска отправил одному бывшему директору Роскосмоса годовой абонемент в батутный центр...
США в 2025 году обошли рекорд СССР по суммарной грузоподъёмности запусков ракет-носителей
Kaabar
01:12
Штатный галоген с пожелтевшими и мутными фарами тоже рассеивает во все стороны и слепит.
Игры серии The Witcher разошлись в количестве более 85 млн экземпляров
AndreySE-VL
01:10
Может на лодке, рыбу ловит )) Или по льду на коньках катается, если зима ))
В Bungie объявили о релизе эвакуационного шутера Marathon 5 марта 2026 года и открыли предзаказы
Demiurg666
00:27
баба слева сидит в пруду
В Bungie объявили о релизе эвакуационного шутера Marathon 5 марта 2026 года и открыли предзаказы
Борис Игнашин
00:26
Никому они не нужны
Энтузиаст собрал ПК на Core i7-4790K с 32 ГБ DDR3 и протестировал его в современных играх
