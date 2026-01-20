Власти страны боролись с перенаселением с 1980-х годов, пока не столкнулись с демографическим кризисом

В 2025 году в Китае родилось 7,92 миллиона детей, что на 1,6 миллиона меньше, чем годом ранее. Как сообщает издание Financial Times, приводя официальные статистические данные, это рекордный минимум с момента основания Китайской Народной Республики в 1949 году. Несмотря на устойчивую тенденцию роста числа умерших по сравнению с числом рождённых, в стране по-прежнему проживает 1,405 миллиарда человек.

В материале издания акцентируют внимание на том, что средний коэффициент рождаемости составляет 0,98 ребенка на женщину, в то время как для поддержания численности населения необходим показатель минимум 2,1. Ситуация более ясно выражается следующей статистикой: Китай имеет 17% мирового населения, но в стране рождается лишь 6% детей в мире.

Демографический спад обусловлен известной программой «Одна семья – один ребёнок» 1979 года, когда власти Китая ограничили размер семья из-за рисков перенаселённости и излишней траты земельных, водных и энергетических ресурсов. По мере спада показателя рождаемости программу сокращали, пока не отменили полностью в 2015 году. Нюанс в том, что даже отмена программы не стала поводом для китайских семей активнее рождать детей. Китайские власти пытались простимулировать рождаемость за счёт небольших выплат, но это не принесло успеха.

На фоне спада рождаемости в Китае появилась другая тенденция – упор на автоматизацию. Ежегодно в стране замещают порядка 280 тысяч рабочих мест. Роботы заменяют рутинный труд, особенно в производстве, создавая квалифицированные рабочие места для человека.