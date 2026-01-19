Дроны-камикадзе разработаны израильской компанией UVision

Армия США выбрала барражирующие боеприпасы Hero-90 израильской разработки для проведения ускоренных испытаний в рамках программы Low Altitude Stalking and Strike Ordnance (LASSO), направленной на получение пехотными подразделениями дронов-камикадзе. Об этом сообщает издание Army Recognition, ссылаясь на совместное заявление компаний UVision и Mistral.

Принятое решение позволит американским военным приступить к детальной оценке возможностей Hero-90, значительно ускорив последующее внедрение барражирующих боеприпасов в подразделения пехоты. При этом следует подчеркнуть, что допуск разработки к ускоренным испытаниям не означает автоматическое присуждение контракта. Впрочем, учитывая, что некоторые американские подразделения уже используют барражирующие боеприпасы семейства Hero – вероятно, контракт всё же будет присуждён.

Hero-90 является барражирующим боеприпасом среднего размера, который позволяет пехотным подразделениям наносить удары по бронетехнике противника боевой частью весом 1,5 килограмма. Дальность запуска дрона-камикадзе составляет до 40 километров. Запуск барражирующего боеприпаса осуществляется с помощью специальной портативной пусковой установки.