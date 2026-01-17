Компания Naval Group (принадлежит Airbus) получила контракт на поставку Вооружённым силам Франции шести беспилотных летательных аппаратов вертолётного типа VSR700. Дрон представляет собой малогабаритный автономный вертолёт для проведения разведывательных миссий.
В рамках данного контракта французская компания перейдёт к серийному производству своих беспилотных вертолётов, планируя в будущем экспортировать их зарубежным странам. На текущем этапе Naval Group планирует передать заказанные Францией VSR700, чтобы они поступили на вооружение французской армии к 2028 году.
Заказанная Парижем конфигурация беспилотного вертолёта содержит разведывательное, наблюдательное и рекогносцировочное оборудование, включающее радиолокационною станцию наблюдения, электрооптическую систему и приемник AIS (автоматической идентификационной системы). Naval Group обеспечит его интеграцию в общую архитектуру военных кораблей.
Airbus акцентирует внимание на том, что их разработка может выполнять задачи двойного назначения, начиная с тушения пожаров и оказания помощи при стихийных бедствиях, заканчивая разведкой в военных целях.