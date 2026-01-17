Контракт получила компания Naval Group, принадлежащая Airbus

Компания Naval Group (принадлежит Airbus) получила контракт на поставку Вооружённым силам Франции шести беспилотных летательных аппаратов вертолётного типа VSR700. Дрон представляет собой малогабаритный автономный вертолёт для проведения разведывательных миссий.

В рамках данного контракта французская компания перейдёт к серийному производству своих беспилотных вертолётов, планируя в будущем экспортировать их зарубежным странам. На текущем этапе Naval Group планирует передать заказанные Францией VSR700, чтобы они поступили на вооружение французской армии к 2028 году.

Заказанная Парижем конфигурация беспилотного вертолёта содержит разведывательное, наблюдательное и рекогносцировочное оборудование, включающее радиолокационною станцию наблюдения, электрооптическую систему и приемник AIS (автоматической идентификационной системы). Naval Group обеспечит его интеграцию в общую архитектуру военных кораблей.

Airbus акцентирует внимание на том, что их разработка может выполнять задачи двойного назначения, начиная с тушения пожаров и оказания помощи при стихийных бедствиях, заканчивая разведкой в военных целях.