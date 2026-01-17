Произойдёт это к 2039 году в рамках пятнадцатилетнего плана

Генеральный штаб Вооружённых сил Польши раскрыл подробности своего пятнадцатилетнего плана (2025 - 2039), направленного на перевооружение и модернизацию всех родов войск. Судя по опубликованной иллюстрации, в планах командования развивать все возможные отрасли, начиная от получения преимущества в воздушном и морском пространствах, заканчивая развитием беспилотных технологий, робототехники и искусственного интеллекта.

Однако одним из ключевых изменений является увеличение численности польской армии до 500 тысяч военнослужащих. Около 300 тысяч человек личного состава будут проходить регулярную военную службу, в то время как 200 тысяч будут в «активном резерве». Помимо этого, будет введена новая форма военной службы – «резервы повышенной готовности».

В настоящее время Вооружённые силы Польши состоят примерно из 230 тысяч человек, 160 тысяч из которых находятся на регулярной военной службе. Таким образом, речь идёт об увеличении численности армии почти в 2,5 раза. Варшава тратит значительное количество средств на обеспечение обороны – более 4% от ВВП, поэтому такая цель, включая обеспечение солдат обмундированием и военной техникой, является достижимой к 2039 году.