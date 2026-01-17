Сайт Конференция
Nacvark
Польша планирует увеличить численность армии до 500 тысяч
Произойдёт это к 2039 году в рамках пятнадцатилетнего плана

Генеральный штаб Вооружённых сил Польши раскрыл подробности своего пятнадцатилетнего плана (2025 - 2039), направленного на перевооружение и модернизацию всех родов войск. Судя по опубликованной иллюстрации, в планах командования развивать все возможные отрасли, начиная от получения преимущества в воздушном и морском пространствах, заканчивая развитием беспилотных технологий, робототехники и искусственного интеллекта.

Однако одним из ключевых изменений является увеличение численности польской армии до 500 тысяч военнослужащих. Около 300 тысяч человек личного состава будут проходить регулярную военную службу, в то время как 200 тысяч будут в «активном резерве». Помимо этого, будет введена новая форма военной службы – «резервы повышенной готовности».

В настоящее время Вооружённые силы Польши состоят примерно из 230 тысяч человек, 160 тысяч из которых находятся на регулярной военной службе. Таким образом, речь идёт об увеличении численности армии почти в 2,5 раза. Варшава тратит значительное количество средств на обеспечение обороны – более 4% от ВВП, поэтому такая цель, включая обеспечение солдат обмундированием и военной техникой, является достижимой к 2039 году.

#польша
Источник: polskieradio.pl
Сейчас обсуждают

Китя.
00:58
с чего ради. а теперь тест процессора в студию. как там у тебя там усратый проц поживает. хоть 800 то в одно потоке кажет не ???
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Garthar
00:57
В экономичности, написано же в статье. Вот только о том что этот процесс возможен и жизнеспособен известно еще с 2000х годов, так что пока не понятно о чем именно речь в статье. Да и перевод кривоват
В США завершили испытания нового двигателя для гиперзвуковых ракет
deema35
00:46
"Хотя пользователь допускает, что полгода назад мог случайно погнуть контакт в сокете," Стоп а ведь говорили что сокет LGA намного более надежный. Что у AM4 ноги постоянно ломались заминались, а с н...
Зафиксировано сразу три новых случая выхода из строя процессоров Ryzen 7 9800X3D
Кирилл Александров
00:38
любое железо будет стоить копейки через 5 лет, ам5 тут вообще не обязательна, тем более, что через 5 лет вы просто так там проц ни разу не поменяете, все так же махнете все железо, 5 летняя мать 100% ...
Как собрать игровой ПК со сроком актуальности в пять лет и за разумную цену в январе 2026 года
Дима
00:25
Зря тебе дизы наставили. Конечно игры в 2-4К не для ноутов. а в остальном вполне. И по цене и др. Конечно желательно иметь Игровой, Домашний, Ноут. Если не играть, то почему не ноут или "микро* Я на н...
Как собрать игровой ПК со сроком актуальности в пять лет и за разумную цену в январе 2026 года
Китя.
00:25
Тайминги скинь на 4266-4300 если есть возможность.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Зю
00:21
Как хорошо, что 2 года назад я купил Kingspec 4TB PCI-e 4.0 на TLC всего за 14.5к
Tom's Hardware: Из-за дефицита чипов высокоемкие SSD в пересчете на вес стали дороже золота
Денис Мокрецов
00:19
Единственный проц на ам4, помимо 5800x3d, способный вытянуть 5070ti даже в fullhd. Самое оптимальное, что тебе сейчас сделать - это взять хотя бы 5070, пока цены не полетели в космос на видюхи, а они ...
16 процессоров для игровых ПК, которые стали невыгодной покупкой в 2026 году
Зю
00:19
Жаль, они никогда не узнают, как восхитительна Лиза Су.
Впервые представлены HD-кадры полностью изолированного от внешнего мира племени из Амазонии
Дима
00:09
Пытался наметить сборку к лету. на АМ5 надо ДДР5 не менее 32 гб, на 1700 вариант 12700 + ДДР4, позже заменить на ДДР5 надо 8 ядер или чистых или с " минимумом " допов у 13,14 серий их много , н...
Как собрать игровой ПК со сроком актуальности в пять лет и за разумную цену в январе 2026 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter